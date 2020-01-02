الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر لمدة 3 أيام وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من الطقس غير المستقر لمدة 72 ساعة في الثلاثة أيام المقبلة، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار، بداية من اليوم الخميس وحتى يوم السبت.

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في حواره مع سارة عبدالله مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، أنَّ هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات عن المعدلات الطبيعية، متوقعًا أنَّ تكون درجة الحرارة العظمى 15 درجة على القاهرة، مع نشاط للرياح، لتكون رياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق، وخاصة الطرق الصحراوية والمكشوفة، إضافة لفرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري ولكنها ستكون متوسطة على مدن القناة والسواحل الشرقية ومناطق من جنوب الوجه البحري.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، والطقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.