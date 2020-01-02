تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر.. تعرف على الشروط

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يقدم بنك مصر العديد من المزايا لعملائه ومنها القروض المختلفة، والتي تتنوع فترات سدادها لتناسب أكبر عدد من المواطنين، ويقدم البنك أيضا تمويل مشروعات توفر فرص عمل للشباب وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل، ومنها تمويل المشروعات الصغيرة، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، تفاصيله في السطور المقبلة.

تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر

يموّل البنك المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والأموال في الأنشطة كافة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، بالإضافة للأنشطة الطبية والعيادات والصيداليات، والأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلالت والمعدات المحلية والمستوردة.

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تتراوح قيمة القروض متوسطة الأجل من 250 ألف حتى 6 ملايين لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة، تتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات متضمنا فترة السماح طبقا لطبيعة المشروع، ويصل سعر العائد إلى 5 % للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة.

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المستندات المطلوبة

للحصول على قرض تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر، يجب تقديم صورة عقد تأسيس الشركة، وصورة مستد ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار، ومستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني، بالإضافة لصورة رخصة مزاولة النشاط.

وللتقديم على تمويل المشروعات الصغيرة من بنك مصر، يمكنك التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك مصر، وتقديم كافة المستندات المذكورة للبدء في إجراءات صرف المبلغ المطلوب.