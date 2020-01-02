طقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 14

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تنشر بوابة “مصر 365” توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدا الجمعة، وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة، بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

توقعات طقس غدا الجمعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

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وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، درجات الحرارة المتوقعة غدا، بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة والمحافظات
الصغرى العظمى
القاهرة 09 14
شبين الكوم 08 14
طنطا 08 14
دمنهور 08 15
الإسكندرية 10 14
بلطيم 10 15
مطروح 08 12
السلوم 07 12
سيوة 07 12
بورسعيد 11 15
دمياط 11 15
الزقازيق 09 15
الإسماعيلية 08 15
السويس 10 15
العريش 07 15
رفح 07 15
رأس سدر 09 16
نخل 02 16
نويبع 13 19
طابا 06 17
كاترين 00 11
الطور 09 19
شرم الشيخ 14 19
الغردقة 12 20
مرسى علم 12 20
الفيوم 06 14
بنى سويف 60 14
المنيا 05 14
أسيوط 05 14
سوهاج 06 15
قنا 06 18
الأقصر 07 18
أسوان 08 18
أبوسمبل 08 19
الوادي الجديد 05 19
شلاتين 11 21
أبو رماد 11 22
حلايب 15 20
رأس حدربة 14 21

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درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 21 31
المدينة 13 27
الرياض 14 23
المنامة 19 23
أبوظبي 17 25
الدوحة 19 23
الكويت 11 20
دمشق 03 12
بيروت 12 17
عمان 04 12
القدس 05 09
غزة 10 16
بغداد 07 20
مسقط 21 27
صنعاء 08 25
الخرطوم 14 29
طرابلس 08 15
تونس 07 17
الجزائر 07 16
الرباط 07 18
نواكشوط 15 26

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