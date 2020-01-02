قطار يصدم طالب في مزلقان الواسطي بشمال بني سويف

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شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، واقعة مصرع طالب، بمزلقان الواسطي بشمال المحافظة، ونُقل إلى مشرحة المستشفى المركزي بالواسطى.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد باستقبال مشرحة مستشفى الواسطى جثة شخص، إثر تعرضه لحادث قطار.

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وقال عدد من شهود العيان، إن الجثة لطالب يدعى “أحمد. س”، يبلغ من العمر 17 عاما، ومقيم بمركز الواسطي، ولقى مصرعة بعد أن صدمه قطار بالمحطة أثناء عبوره، وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.