مزاد علني لبيع محلات ووحدات تجارية وسكنية.. تعرف على التفاصيل

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أعلن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مزاد لبيع محلات ووحدات تجارية وسكنية، يعقد يوم 29 يناير الجاري، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل المزاد.

مزاد علني لبيع محلات ووحدات

وذكر صندوق تمويل المساكن، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المزاد يطرح الأتي للبيع:

صيدلية، محلين تجاريين، كافيتريا، مجمع عيادات، مركز تحليل وإشاعة، 10 جراجات بمنطقة عين حلوان، 4 محلات تجارية بالعبور، 8 وحدات سكنية بمدينة السادات، ووحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

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تفاصيل المزاد

تعقد جلسة المزاد الساعة 12 ظهرا، في المجاورة العاشرة بالتجمع الأول قرب جهاز التجمع الأول، وتأمين دخول المزاد 15 ألف جنيه، وللحضانة تأمين 30 ألف جنيه، تسدد نقدا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، بفروع بنك التعمير والإسكان الواردة بكراسة الشروط، والبيع نقدا أو بنظام التقسيط.

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كراسة الشروط

وتطلب كراسة الشروط من مقر الصندوق بالقاهرة أو فروع بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر، العبور، التجمع الأول، 15 مايو، مدينة السادات نظير 250 جنيه للوحدات والمحلات 400 جنيه للحضانة.