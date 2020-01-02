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ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محصولي البطاطس والموالح في قائمة الصادرات الزراعية المصرية، وإجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر 2019، بلغت حوالي 5 ملايين و500 ألف و125 طنا بزيادة حوالي 299 ألفا و875 طنا خلال نفس الفترة من العام 2018، وتشمل قائمة أهم الصادرات الزراعية: الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير رسمي، تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الخميس، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتي تأتي في المركز الأول، بعدما بلغت حوالي مليونا و772 ألفا و281 طنا، فضلا عن 687 ألفا و842 طنا تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

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وذكر التقرير، أنه تم تصدير 606 آلاف و200 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألفا و881 طنا، في حين بلغ إجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألفا و319 طنا، ومن المانجو حوالي 36 ألفا و611 طنا.