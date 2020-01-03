أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الجمعة 3/1/2020

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الجمعة 3 يناير لعام 2020، بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

الطماطم: بلغ كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

البصل: يتراوح سعر البصل 6.5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

الخيار: بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

الجزر: بلغ سعر كيلوجرام الجزر 3 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلوجرام الفلفل إلى 8 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الملوخية: وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 10 جنيهات.

البسلة: وصل سعر البسلة إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا: وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 8 جنيهات.

الكوسة: بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 12 جنيهًا.

السبانخ: يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 و5 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

الليمون: وصل سعر كيلوجرام الليمون إلى 12 جنيها.

القلقاس: بلغ سعر كيلوجرام القلقاس 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

البرتقال: وصل سعر البرتقال إلى 5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

اليوسفي: وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 5 جنيهات.

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة: يتراوح سعر كيلو الفراولة 10 و12 جنيهًا.

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7.5 جنيه.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم 35 جنيها.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلوجرام حسب الحجم.