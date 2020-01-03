الحكومة تنفي زيادة أسعار الطماطم بسبب العروة الشتوية

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ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول ارتفاع أسعار الطماطم بالفترة المقبلة، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تداولوا أنباء جول ارتفاع أسعار الطماطم بالفترة المقبلة، بسبب العروة الشتوية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة للوقوف على حقيقة الأمر والتي نفت الأمر تماما، وقالت في بيان لها، إنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ مُوضحةً أن أسعار الطماطم مستقرة بكافة أسواق الجملة والتجزئة.

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وأكدت وزارة الزراعة في بيانها، أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصاً مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة، كما أن هناك جهود مكثفة للدولة لزيادة الكميات المعروضة من محصول الطماطم وتوفيرها بجودة عالية.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع “المبادرة الخضراء”، والذي يستهدف تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، حيث أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم، بجانب توفير السلع الزراعية للمواطنين وضبط الأسواق من خلال التأكد من وجود الاحتياجات المناسبة من المحاصيل الزراعية لكل منطقة على حدة بكافة المحافظات بشكل يومي، والعمل على التنسيق فيما بين التجار وبعضهم من أجل تغطية جميع المناطق، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع حتى لا يؤدي إلى رفع أسعارها في الأسواق.

وبنهاية البيان، ناشدت وزارة الزراعة، العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من مصدر المعلومات قبل تداولها، منعا من تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، تثير القلق، وعند الاستفسارات أو الشكاوى، يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة للحصول على المعلومات الصحيحة، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).