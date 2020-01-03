هاشتاج “سد النهضة” يتصدر تويتر عقب اجتماع السيسي

Advertisements

جاء وسم سد النهضة من أكثر الوسوم تداولا على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، وذلك عقب الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس، لبحث المفاوضات الجارية حول السد.، وأكد الرئيس خلال الاجتماع، حرض مصر على الوصول لحل واتفاق حول ملء السد وتشغيله.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع، إن مصر حريصة على الوصول لاتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث مصر، وإثيوبيا، والسودان، بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية، كما تطرق أيضا إلى الأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عقب موافقة البرلمان التركي عصر أمس الخميس، على مذكرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

Advertisements

وقبل أيام أعلن المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي كيفل هورو، أن نحو 70٪ من أعمال الإنشاءات في مشروع السد قد اكتملت، وأنه من المقرر اكتمال المشروع عام 2023، وكان وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في ختام الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث بالخرطوم، بحضور ممثلي الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، أن هناك تقاربا كبيرا بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف ياسر عباس أن هناك اختلافات في بعض وجهات النظر بين الدول الثلاث، سيتم بحثها في الاجتماع الرابع المزمع عقده بأديس أبابا مطلع الشهر المقبل.