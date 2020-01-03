وزارة العدل تنفي شائعات الإعلان عن وظائف بمكاتب الشهر العقاري

Advertisements

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول توفير فرص عمل بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تداولوا أنباء حول إعلان وزارة العدل توفير فرص عمل بمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري، فتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة العدل، للوقوف على حقيقة الموضوع، والتي أكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وقالت في بيان لها، إن الإعلان عن أي وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

Advertisements

وأضافت وزارة العدل في بيانها، أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل عدد 1102 موظف حكومي من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، بالإضافة لمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اختيارياً وبمقابل يقدر بخمسة وسبعين جنيهاً يومياً للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيهاً يومياً للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيهاً يومياً لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين، ذلك في إطار سعي الوزارة لحل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق، وكذلك لسد العجز فى عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقاري.

وطالبت وزارة العدل في نهاية البيان، من العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، تجنبا لتداول شائعات لا أساس لها من الصحة، تثير البلبلة، وعند وجود استفسارات أو شكاوى، يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة للحصول على المعلومات الصحيحة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة ( www.jp.gov.eg).‏