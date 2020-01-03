الحكومة تنفي إلغاء الدعم التمويني في 2020

Advertisements

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عبر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول نية الحكومة في إلغاء الدعم التمويني للمواطنين في 2020، وأكد انها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني للمواطنين في عام 2020، فتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين التي نفت الأمر تماما وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وقالت في بيان لها، إنه لن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة.

Advertisements

وأكدت وزارة التموين في بيانها، انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه، بالإضافة لتوفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وناشدت الوزارة في نهاية بيانها العاملين بالمواقع الإخبارية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكد من المعلومات قبل نشرها وتداولها، منعا لنقل شائعات لا أساس لها من الصحة، وإثارة البلبلة، وعند وجود استفسارات أو شكاوى، يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة للحصول على المعلومات الصحيحة، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).