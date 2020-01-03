اجتماع طارئ الأحد بخارجية النواب لمناقشة قرار تركيا بإرسال قوات لليبيا

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تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا طارئا الأحد المقبل، لمناقشة وبحث اعتزام تركيا إرسال قوات لليبيا، وقال البرلماني إن اللجنة ستناقش مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطي باعتبار أن تركيا عضو بالحلف، للتأكيد على عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن في منطقة المتوسط ، وتهديد كافة المصالح.

وقال “درويش”، إن اللجنة في اجتماعها ستسعي للتواصل مع كل من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية وستتواصل مع كافة ممثلي الدول المعنية، لإيجاد تسوية سياسية مناسبة.

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وأشار البرلماني، إلى أن مصر تعمل من أجل مصلحة الشعب الليبي، وتدرس القرارات في إطار الشرعية الدولية، ومصالح الشعب الليبي، كما أن تفويض البرلمان التركي لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيعمل على إشعال الوضع في ليبيا، فإرسال قوات أجنبية داخل ليبيا سيؤدي لتصعيد عسكري وتفاقم الأوضاع الليبية، وتلك الأمور لن تؤثر فقط على ليبيا ولكنها ستؤثر على أمن منطقة المتوسط بأكملها.

وشدد “درويش”، على أن مصر لن تقبل بأي تهديد لأمنها القومي، مؤكدا ثقته الكاملة في الشعب الليبي، وقدرته على النضال، وتحرير بلاده من التنظيمات الإرهابية.