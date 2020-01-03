الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار في الـ72 ساعة المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار لـ72 ساعة المقبلة، لأيام السبت والأحد والاثنين، واليت يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة.

توقعات السبت 4 يناير

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة للقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

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توقعات الأحد 5 يناير

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تكون الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

توقعات الاثنين 6 يناير

يتوقع خبراء هيئة اأرصاد الجوية، سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد للقاهرة، ومن المتوقع أيضا أنَّ يكون الطقس باردا نهارا وشديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، تمتد حتى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.