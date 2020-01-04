الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن حالة الطقس، وذلك بعد سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على عدة مدن، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم السبت، على أن يتحسن الطقس غداً ولمدة 24 ساعة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من الغد لمدة 24 ساعة، وتنحسر الأمطار على السواحل الشمالية فقط على أن تعاود التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار بدءاً من الاثنين المقبل، والانخفاض في درجات الحرارة مستمر خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، موضحة أن هناك أيضاً فرصا لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الغربية للبلاد.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.