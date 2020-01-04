أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم السبت 4/1/2020

Advertisements

تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم السبت 4 يناير لعام 2020، بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

Advertisements

أسعار الخضروات في مصر اليوم

البصل: يتراوح سعر البصل 6.5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

الطماطم: بلغ كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

الملوخية: وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 10 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

الكوسة: بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 12 جنيهًا.

الليمون: وصل سعر كيلوجرام الليمون إلى 12 جنيها.

الفلفل: وصل سعر كيلوجرام الفلفل إلى 8 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

البسلة: وصل سعر البسلة إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الجزر: بلغ سعر كيلوجرام الجزر 3 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا: وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 8 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلوجرام القلقاس 6 جنيهات.

السبانخ: يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 و5 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في مصر اليوم

برتقال: وصل سعر البرتقال إلى 5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

اليوسفي: وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 5 جنيهات.

الفراولة: يتراوح سعر كيلو الفراولة 10 و12 جنيهًا.

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7.5 جنيه.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم 35 جنيها.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلوجرام حسب الحجم.