قرض السيارة من بنك عوده.. إليك التفاصيل والشروط

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يقدم بنك عوده العديد من الخدمات المتنوعة لعملائه، منها القروض المختلفة بتسهيلات ميسرة ومتنوعة، لتناسب أكبر عدد من العملاء، ومنها قرض السيارة، الذي يعرض لكم موقع “مصر 365″، تفاصيله في السطور التالية.

قرض السيارة من بنك عوده

يصل تمويل قرض عودة للسيارة إلى 100% من قيمة السيارة بحد أقصى مليون و 120 ألف جنيه، بفترات سداد متنوعة تصل لخمس سنوات، وتختلف برامج السداد لتكون مناسبة لكافة شرائح عملاء المصريين والأجانب المقيمين في مصر، مع إمكانية إمكانية التمويل بدون حظر بيع أو تأمين، الحصول على القرض بأقل مستندات.

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ويقبل القرض بطاقات ائتمان الينوك الأخرى، باعتبارها مصادرا للدخل، ويطرح بنك عودة أيضا، برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك عوده

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، واثبات مصدر للدخل، ويتم تحديده بناء على نوع وطبيعة العمل، بجانب نموذج بالتقديم على قرض السيارة.

التقديم على قرض السيارة من بنك عوده

للتقديم على قرض السيارة من بنك عوده، يمكنك زيارة أقرب فرع للبنك، أو التسجيل من خلال الموقع الرسمي للبنك.

يعد بنك عوده من المؤسسات المالية الرائدة المملوكة للقطاع الخاص بالسوق المصري، التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية حيث يحظى بمجلس إدارة من أصحاب المعرفة العميقة بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، كما يعمل على تنمية باقة منتجاته لتلبية مختلف الاحتياجات.

ويلتزم قسم الخدمات المصرفية الإسلامية ببنك عوده بتوفير الحلول المصرفية المبتكرة التي تتوافق مع العقائد والقواعد الأخلاقية لمختلف الشركات، فيما يعكس إيمان البنك بأن تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات تتطلب استحداث وتطوير حلول التمويل غير التقليدية. ولذلك تتبنى إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية منهج ابتكاري يهدف إلى تعظيم المنفعة لجميع الأطراف ذات الصلة مع التركيز على تأسيس علاقات طويلة مع العملاء وفقًا لمتطلباتهم المتغيرة والتوجهات السوقية السائدة.