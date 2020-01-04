مزاد علني لبيع سيارات واردة من الخارج.. تعرف على التفاصيل

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تعقد يوم الأربعاء المقبل، جلسة المزاد العلني، المقررة لبيع عدد 25 لوط لسيارات، واردة من الخارج ومخزنة، بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة.

وأوضح بيان للجمارك، أن السيارات التى سيجري عقد جلسة المزاد لبيعها، هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات منها: “مرسيدس- BM W- نيسان- فورد- نيسان صني- فولفو- هوندا- تويوتا- بيجو- ميتسوبيشي- دودج- لينكولن- أودي- هامر- فولكس”.

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كراسة الشروط

تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير، المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، من الساعة 9 صباحا، حتى 2 ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية، وتستمر حتى يوم عقد المزاد.

الاشتراك في المزاد

على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط، وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت، أو أثناء المزاد ولا يرد التآمين المؤقت، إلا بعد انتهاء الجلسة، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية، وتقدم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويجري البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، طبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، ويباع كل لوط على حدة بدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد، يسترد التآمين، كما يجري خصم التأمين من سعر السيارة، في حالة رسو اللوط على المشترك، ويدفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويجري وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

ويسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة، بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه، يصبح التأمين المؤقت، حقًا للجهة الإدارية، ويجري سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة، أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط، بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.