طقس سيئ بالإسكندرية.. والمحافظة تناشد المواطنين بعدم الوقوف أسفل الشرفات

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تتعرض محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، وتشهد أمطارا غزيرة وانخفاضا واضحا بدرجات الحرارة، وأعلن اللواء محمود الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الـ24 ساعة، كما تعمل شبكات الصرف الصحي بكامل طاقتها، لمواجهة الأمطار، وكسح المياه من الشوارع، مطالبا المواطنين بتقليل التحرك بالسيارات في الشوارع اليوم السبت، لتتمكن عربات شفط المياه من رفع مياه الأمطار بسهولة.

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وقالت محافظة الإسكندرية في بيان لها اليوم السبت، إن مدينة الإسكندرية تعرضت لموجة غير عادية من سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية تراوحت شدتها ما بين 30 إلى 35 مم، وعنيفة وغير مسبوقة، وصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما أن الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال اليوم وأمس، فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكات الصرف الصحي ومحطات رفع المياه، حيث بلغت 3 ملايين متر مكعب، أي بزيادة قدرها 2 مليون متر مكعب، وهو الأمر الذي استدعى الاستعانة بدعم من المنطقة الشمالية العسكرية للدفع بعربات تصريف ورفع المياه التابعة لها.

وناشدت المحافظة المواطنين في بيانها، بعدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة وتجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتجاوز الـ60 كم في الساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وأيضا تجنب الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدة تجنبا لخطر الصعق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.