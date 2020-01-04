“المجتمعات العمرانية”: تطوير محور العبور بتكلفة 170 مليون جنيه

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أكد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن أعمال تطوير محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تقدر بحوالي 170 مليون جنيه، وجاري تنفيذها، قائلا إن محور العبور، يخدم أكثر من 1400 مصنع بالمنطقة الصناعية، وحوالي40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة.

وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن محور العبور بطول 8.5 كيلو متر، ويسير العمل به بشكل جيد، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحور إلى 42%، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق في الاتجاهين بعرض 4 حارات مرورية في كل اتجاه، بدلا من 3 حارات.

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وقال “طلعت”، خلال جولته التفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، والتي رافقه خلالها، المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات، إن أعمال التطوير تشمل أيضا أعمال للرصف ورفع كفاءة الأرصفة والزراعة وتطوير الجزيرة الوسطى.

وتفقد “طلعت”، طريق سعد زغلول، وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إنه يربط بين محاور هامة، ومنها محور طلعت حرب، ومحور محمد نجيب، وأيضا محور العبور، بطول (8 كم)، بتكلُفة حوالي 105 ملايين جنيه، ويربط أيضا بين الطريق الدائري ومحور جمال عبد الناصر مروراً بـ” التجمع الثالث ” ويعد شرياناً حيوياً للتنمية بالتجمع الثالث، وكذا تفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة القديم بطول (17 كم)، بتكلُفة حوالى 351 مليون جنيه، حيث تبلغ المرحلة الأولى 11.5كم ويربط بين الطريقين الدائرى، والإقليمى الأوسطى.

وأكد “النجار”، أنه تم التشديد على الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، وذلك في إطار سرعة تسليم الوحدات للفائزين بها، كما شملت الجولة، متابعة العمل بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بالمدينة، حيث يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، وكذا تنفيذ 17304 وحدات ( 721 عمارة) بمشروع “سكن مصر”، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.