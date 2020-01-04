السيطرة على حريق بمركب سياحي في الأقصر دون وقوع إصابات

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نشب حريق في مركب سياحي بالأقصر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه اليوم السبت، دون وقوع خسائر او إصابات بشرية.

وقالت مصادر أمنية، إن حريق محدود نشب في حجرة المحركات الموجودة بالجزء الخلفي لمركب سياحي (جراند سان) كانت تسير أمام معبد كوم امبو أثناء رحلتها النيلية من أسوان إلى الأقصر، وتوجهت قوات الحماية المدينة لمكان الحادث، وسيطرت على الحريق، دون وقوع أي تلفيات أو إصابات بشرية، وتم إخلاء المركب فور نشوب الحريق.

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وأرسل عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت السياحية، لجنة من مكتب وزارة السياحة والآثار إلى أسوان لمتابعة الموقف، وأكدت اللجنة أنه تم نقل المصريين والسائحين والسائحات علي متن باخرة أخرى لتناول وجبه الإفطار ثم عادوا مرة أخرى للمركب (جراند سان) لاستكمال رحلتهم إلى الأقصر، بعد السيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر الأمني، أنه تم التنسيق مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء زيارة السياح للأماكن الأثرية، بالإضافة لإهدائهم زيارة مجانية إلى مقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربي بالأقصر.