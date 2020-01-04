قطار بالعياط يدهس طالبة أثناء ذهابها للامتحان

Advertisements

شهد مركز العياط بمحافظة الجيزة اليوم السبت، حادثة دهس قطار لطالبة، لقيت مصرعها في الحال، وقال عدد من شهود العيان، إن قطار بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، صدم طالبة وهي تحاول عبور الطريق، وماتت في الحال.

تلقى مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طالبة بجوار شريط السكة الحديد بقرية المساندة، وأوضحت التحريات الأولية، أنه أثناء عبور الطالبة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طريقها لأداء امتحانات نصف العام، صدمها القطار، ولقيت مصرعها في الحال.

Advertisements

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيق، واستخراج شهادة الوفاة لدفن جثة الفتاة.