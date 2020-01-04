“الأرصاد”: الاثنين المقبل.. موجة قوية من الطقس منخفض الحرارة

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أكد الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة طقس قوية يوم الاثنين

وتستمر حتى الخميس المقبل، موضحًا أنه من المتوقع أن يصاحب موجة الطقس القوية انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف عطا، في تصريحات صحفية، أن هناك فرص كبيرة لسقوط أمطار تكون من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية والدلتا وتمدت لمناطق من الوجة البحري والقاهرة، مؤكدا أن سبب تعرض البلاد لهذه الموجة يرجع لوجود منخفض جوي على السواحل الشمالية يمتد حتى الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

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