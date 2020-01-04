تجهيز 50 فتاة للزواج بالمنيا ضمن مبادرة “دكان الفرحة”

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أعلن صندوق تحيا مصر صباح اليوم السبت، تجهيز 50 فتاة للزواج، من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دكان الفرحة، وقال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة، الحفاظ على دكان الفرحة، وأيضا الحد من ظاهرة الغارمات.

وأضاف القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وعدد من قيادات المحافظة، أن تجهيز الفتيات إحدى حملات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق في شهر أبريل الماضي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة، فضلا عن تجهيز 500 فتاة ضمن المرحلة الاولى من تنفيذ المبادرة.

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أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج، تم بعد عدة معايير، أهمها بحث الحالة، والذي يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسري الشهري، وأيضا وموقف عمل الفتاه من عدمه وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة سن الفتاة و عدد أفراد الأسرة.

وقال “عبد الفتاح، إنه يتم توزيع الملابس على المحتاجين، عبر معارض كبرى تقادم داخل الجامعات، وتوزع على من أعدت لهم الدراسات الاجتماعية، ويختار كل طالب 3 قطع مختلفة من الملابس الجديدة بكل معرض، مشيرا إلى أنه تم توزيع نحو 107 الاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ أطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، إضافة إلى عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والاقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

وتابع، أنه تم تسليم ١٠٠ فتاة تجهيزات الزواج وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

وكان صندوق “تحيا مصر”، أعلن إطلاق مبادرة جديدة لزواج الفتيات اليتيمات، وذكر في بيان له أنه من المقرر تجهيز 500 فتاة من اليتيمات، وتوفير كافة احتياجاتهن بالمجان، على أن تستمر المبادرة وتبدأ مراحل جديدة لتجهيز فتيات آخرى للزواج.