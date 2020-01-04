مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بحادث انقلاب سيارة في أسوان

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تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، اليوم، في حادث انقلاب سيارة أمام قرية الشروانة التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الضحايا والمصابين، تبين انقلاب سيارة ملاكي،ووفاة 3 هم:”محمود صابر، 22 سنة، ومحمد عبدالسلام، 35 سنة، وأحمد شعبان، 35 سنة، وأصيب 2، وجرى نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج.

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