تفاصيل وشروط صرف إعانة البطالة لعام 2020 في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

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تم الإعلان عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد خلال عام 2019، وقد تضمن القانون الجديد العديد من المزايا بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين أيضاً في القطاع الخاص، كما شمل القانون الجديد على العديد من المزايا للعاطلين عن العمل، حيث تضمن صرف تأمين بطالة بضرورة توافر بعض من الشروط في الأشخاص العاطلين للحصول على إعانة البطالة لعام 2020>

شروط صرف إعانة البطالة لعام 2020

عدم الاستقالة من العمل، بالإضافة إلى عدم الانقطاع عن العمل.

عدم انتهاء العمل، بسبب صدور حكم قضائي يتعلق بجرائم مخلة بالشرف أو جريمة تزوير في أوراق أو جريمة انتحال شخصية.

يشترط أن يكون الشخص مؤمن عليه، ومشترك بنظام التأمين لمدة عام على الأقل، منها مررو الـ 6 أشهر السابقة عن تعطل الشخص عن العمل وتكون فترة دفع التأمينات متصلة.

لابد أن يكون الشخص مؤمن عليه، وتم قيد اسمه بسجل المتعطلين في مكتب القوى العاملة المختص التابع له العامل.

يبدأ صرف تأمين إعانة البطالة اعتباراً من اليوم الـ 8 من تاريخ انتهاء الخدمة أو انتهاء عقد العمل.

يتم صرف تعويض البطالة خلال فترة التدريب المهني، التي قد أقرها مكتب القوى العاملة.

يقدر تعويض إعانة البطالة لعام 2020 تبعاً للنسب التالية، من أجر الاشتراك الأخير بنسبة مئوية تصل إلى 75% لفترة الـ 4 أسابيع الأولى، وبنسبة مئوية تصل إلى 65% خلال الـ 4 أسابيع الثانية، وبنسبة مئوية تصل إلى 55% خلال الـ 4 أسابيع الثالثة.

حالات يتم صرف إعانة البطالة بنسبة 40%

يتم صرف تعويض البطالة بنسبة مئوية تصل إلى 40% من أجر الاشتراك الأخير، وفي حالة انتهت الخدمه للأسباب التالية:

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في حالة ارتكاب العالم خطأ تسبب في وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل، وقد قام صاحب العمل بإبلاغ عن هذا الخطأ خلال فترة 24 ساعة من وقت علمه بهذا الخطأ. في حالة عدم مراعاة العامل كافة التعليمات الخاصة بالسلامة المهنية. في حالة عدم قيام العالم بتأدية التزاماته الجوهرية الخاصة بالعمل. في حالة قيام العالم بإفشاء أسرار العمل الخاصة. في حالة تواجد العامل في مقر عمله في حالة سكر بين، أو في حالة تواجد العامل في العمل وهو تحت تأثير أي مادة مخدرة. في حالة اعتداء العالم على صاحب العمل أو اعتدائه على المدير المسؤول عنه في العمل.

حالات يسقط فيها الحق بصرف إعانة البطالة

في حالة إذا رفض الشخص المؤمن عليه أن يلتحق بالعمل الذي رآه مكتب القوى العاملة المختص التابع له الشخص مناسباً. في حالة ثبوت عمل الشخص المؤمن عليه لحسابه الخاص. في حالة ثبوت عمل الشخص المؤمن عليه لحساب غيره بأجر يساوى قيمة التعويض إعانة البطالة أو يزيد عليه. في حالة إذا استحق الشخص المؤمن عليه الحصول على معاش مساوى قيمة إعانة البطالة أو يزيد عليه. في حالة إذا غادر الشخص المؤمن عليه البلاد بصورة نهائية. في حالة بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد “المعاش”.

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي صدر بالقانون تحت رقم 148 لعام 2019، اعتبارا من بداية شهر يناير الراهن للعام الجديد 2020.

كما أعلن البرلمان تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، عن صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد مع نهاية دور الانعقاد الـ 4 خلال شهر يوليو من العام السابق 2019، وقد قام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالتصديق على القانون خلال شهر أغسطس السابق.

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