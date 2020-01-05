درجات الحرارة اليوم الأحد 5/1/2020 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

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وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 10 17

بلطيم 10 17

مطروح 08 16

السلوم 09 15

سيوة 02 16

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 09 18

السويس 10 16

العريش 08 17

رفح 08 16

رأس سدر 13 16

نخل 05 16

نويبع 14 16

طابا 10 14

كاترين 00 11

الطور 09 18

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 09 19

مرسى علم 10 17

الفيوم 08 16

بني سويف 07 16

المنيا 06 17

أسيوط 05 17

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 07 18

أسوان 07 18

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 14 25

المدينة 08 19

الرياض 08 18

المنامة 17 21

أبو ظبي 19 28

الدوحة 17 24

الكويت 08 20

دمشق 04 12

بيروت 13 17

عمان 01 08

القدس 06 09

غزة 10 16

بغداد 06 16

مسقط 22 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 12 25

طرابلس 12 15

تونس 08 16

الجزائر 05 14

الرباط 06 17

نواكشوط 13 26