أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الأحد 5/1/2020

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الأحد 5 يناير لعام 2020، بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

طماطم: بلغ سعر كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

الخيار: بلغ سعر كيلو الخيار 6.5 جنيه.

البصل: يتراوح سعر البصل بين 6.5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

البسلة: وصل سعر البسلة إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الجزر: بلغ سعر كيلوجرام الجزر 3 جنيهات.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر الكيلوجرام فلفل إلى 8 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا: وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 8 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلوجرام القلقاس 6 جنيهات.

السبانخ: يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 و5 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

الليمون: وصل سعر كيلوجرام الليمون إلى 12 جنيها.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الملوخية: وصل سعر كيلو الملوخية إلى 10 جنيهات.

الكوسة: بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: يتراوح سعر كيلو الفراولة 10 و12 جنيهًا.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7.5 جنيه.

البرتقال: وصل سعر البرتقال إلى 5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

اليوسفي: وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 5 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم 35 جنيها.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلوجرام حسب الحجم.