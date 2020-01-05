إنشاء محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر ببورسعيد بتكلفة مليار دولار

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تشهد محافظة بورسعيد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر،وهي أكبر محطة في العالم من نوعها، بتكلفة مليار دولار، وبطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم.

وقال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحطة أحد مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وهو من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بتكلفة مليار دولار، مضيفا أن المحطة سيتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة حوالى 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان.

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ومصرف بحر البقر، هو المصرف الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هى: القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وينتهي ليضع ما بداخله فى بحيرة المنزلة، ويبلغ طوله حوالى 190 كيلو متراً فيعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر.

واستكمل المحافظ في تصريحاته، أنه من المقرر أيضا إنشاء مشروعات إنتاج حيواني وصناعي وزراعي، كمشروعات تنمية زراعية متكاملة، لزيادة الصادرات، وتقليل الواردات وخلق فرص عمل جديدة للشبابـ تصل لـ40,2 ألف فرصة مقسمة على مجالات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجارى المائية، وأعمال التشييد والبناء.