وظائف لحديثي التخرج بالبنك الأهلي.. تعرف على الشروط

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أعلن البنك الأهلي المصري، حاجته لشغل وظائف شاغرة، للخريجين الجدد، عبر الموقع الرسمي له، ويمكن التقديم في تلك الوظائف، حتى رفع الإعلان من على موقع البنك الرسمي، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، التخصصات المطلوبة والشروط في السطور التالية.

وظائف لحديثي التخرج بالبنك الأهلي

الكليات والتخصصات المطلوبة

أعلن البنك حاجته لشغل وظائف عدة، وطلب التخصصات التالية:

– خريجي كليات التجارة وما يعادلها.

– خريجي تخصصات “إدارة الأعمال، البنوك، إدارة الموارد البشرية، اقتصاد وما يعادلها”.

– خريجي كليات علوم الحاسب.

– خريجية كلية هندسة حاسبات.

– خريجي كليات الحقوق.

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الشروط المطلوبة

يشترط للتقدم لوظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج، أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات والكليات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات أو الجامعات الدولية، بشرط حصوله على درجة البكاليوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل التقدير العام للمتقدم للوظائف عن جيد.

كما يشترط ألا يكون للخريج أقارب بالبنك الأهلي حتى الدرجة الثالثة وفقا للمرفق، و ألا يزيد سنه عن 28 عام عند التعيين، ويكون محل إقامته وفقا للرقم القومي الخاص به.

التقدم لوظائف البنك الأهلي

ويمكنك التقديم للوظائف من خلال الموقع الرسمي للبنك، من خلال الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة، واختيار أيقونة الخريجين الجدد، ثم الضغط على أيقونة التالي لملأ البيانات الخاصة بك.