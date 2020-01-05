مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الدوار بعد اشتعال منزلهم

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شهدت مدينة كفر الدوار اليوم الأحد، واقعة مؤسفة، فلقى 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بقرية علي، التابعة لمدينة كفر الدوار، بعد اشتعال النيران في منزلهم، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا باشتعال النيران بأحد المنازل، والعثور على جثث 7 أشخاص من أسرة واحدة.

انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تم العثور على جثث كل من “حسني.س.أ” 39 سنة، وزوجته “رنا.م.ش”، وأبنائهما “عمار، ومحمد، ومسعد، وعبد الرحمن”، ووالدة الأول، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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