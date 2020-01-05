“كتائب حزب الله” يعلن موعد استهداف القواعد الأمريكية

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أصدرت ميليشيا “كتائب حزب الله” في العراق، أمس، قوات الأمن من الاقتراب من القواعد الأميركية ابتداء من يوم الأحد، في تهديد مبطن باستهداف هذه القواعد، مؤكدة أنه على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأميركية مسافة 1000 متر، ابتداء من مساء اليوم.

وأوضحت “كتائب حزب الله”، أن على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لعناصرهم، وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية، جاء ذلك بالتزامن مع هجمات استهدفت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تحديدا بالقرب من السفارة الأميركية، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تضم أميركيين.

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وكانت قذائف كاتيوشا سقطت قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقاعدة عسكرية تضم أميركيين شمال المدينة.

وأكد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بسقوط قذيفتين من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار سفارات دول غربية، لافتا إلى أنه تم إغلاق مدخل الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية، كما شهد محيط السفارة الأمريكية انتشارا أمنيا وعسكريا مكثفا في أعقاب الانفجار.