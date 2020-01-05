وحدات للحجز بمشروع “سكن مصر”.. تعرف على التفاصيل والشروط

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فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باب التسجيل لحجز وحدات سكنية كاملة التشطيب بالدور “الأرضي والأخير” ضمن مشروع “سكن مصر”، بوحدات بمساحات من 106 حتى 115 مترًا مربعًا، بمدن (أكتوبر الجديدة ـ القاهرة الجديدة ــ العبور ـ بدر ــ المنصورة الجديدة).

ويعرض موقع “مصر 365″، في السطور التالية، تفاصيل الحجز، والشروط.

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التقدم لحجز الوحدات

ويمكن لحجز الوحدات، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، وبعد مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه، ويسدد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه.

ويضاف للمقدم 500 جنيه كمصروفات تسجيل، تدفع دفعة واحدة دون تجزئة، من خلال (ACH/ سويفت/ تحويل داخلي ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، ويتضمن التحويل اسم المتقدم للحجز رباعيا، ورقم بطاقة الرقم القومي السارية.

شروط حجز الوحدات

يشترط للتقدم لحجز الوحدات السكنية، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سنة عن 21 عاما، ويكون له أهلية التصرف في ما يملك، كما يشترط ألا يكون المتقدم سبق له ولأحد أفراد أسرته سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء الحصول على وحدة سكنية من قبل.

وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، كما يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

ويشترط الإعلان الحصول على الوحدات السكنية للاستخدام السكني فقط، ولا يحق تحويلها لنشاط آخر، وعند المخالفة، من الممكن فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ويقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط، كما يعتبر التقدم على أيًا من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح، ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة، وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وأيضا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن، دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.