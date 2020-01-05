طقس غدا الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 17

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدا الاثنين، ودرجات الحرارة المتوقعة، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والصقيع يتكون ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 08 17

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 08 15

السلوم 08 15

سيوة 05 14

بورسعيد 09 18

دمياط 09 18

الزقازيق 08 17

الاسماعيلية 07 18

السويس 08 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 10 18

نخل 00 16

طابا 10 18

كاترين 00 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 07 20

مرسى علم 08 19

الفيوم 08 17

بني سويف 07 18

المنيا 05 19

أسيوط 05 18

سوهاج 05 18

قنا 06 18

الأقصر 05 18

أسوان 06 19

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 14 27

المدينة 08 23

الرياض 08 18

المنامة 17 22

أبو ظبي 16 25

الدوحة 16 22

الكويت 08 20

دمشق 02 13

بيروت 13 17

عمان 03 12

القدس 05 11

غزة 11 18

بغداد 06 18

مسقط 21 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 14 27

طرابلس 10 14

تونس 06 16

الجزائر 05 14

الرباط 04 17

نواكشوط 12 25