سيارة نصف نقل تصطدم بقطار في مزلقان بلانة دون وقوع إصابات

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شهد خط القاهرة – أسوان واقعة صباح اليوم الأحد، اصطدم خلالها قطار بسيارة نصف نقل، عقب اقتحام السيارة لمزلقات بلانة، الواقع بخط القاهرة – أسوان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقال عدد من شهود العيان، إن سيارة نصف نقل تحمل لوحة معدنية رقم ٦٤٣٩ ص و ط، اقتحمت مزلقان بلانة الواقع بخط القاهرة – أسوان، أثناء مرور قطار 2014 مكيف القاهرة – أسوان، دون إصابات.

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وأصدرت هيئة السكة الحديد بيانا اليوم، جاء به، أنه أثناء مرور قطار 2014 مكيف القاهرة – أسوان، ظهر اليوم، اقتحمت سيارة نصف نقل، المزلقان، وكان مغلقا بجنازير، وتحت حراسة من السكة الحديد وتشغيل أجراس وأنوار، ما أدى إلى اصطدام القطار بها ومحاشرتها أسفل شبكة الجرار ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه عقب معاينة الواقعة، تبين نزول سائق السيارة منها أثناء حجز المرور على المزلقان، ما أدى إلى إنحدار السيارة وإصطدامها بجرار القطار، وتم سحب العربة، لاستكمال مسير القطارات، وناشدت الهيئة، في ختام بيانها، قائدي المركبات الإلتزام بتعليمات المرور وقواعد وتعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات، للحفاظ علي أروح البشرية والممتلكات.