جنازة تتحول لمشاجرة في أسيوط.. مقتل اثنين وإصابة 2 آخرين

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شهدت قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بأسيوط، حادثا غريبا من نوعه، فتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القوصية بقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد.

وتحولت جنازة السيدة لأشخاص يطلقون الأعيرة النارية، بالقرب من المسجد، وأسفر الحادث عن وقوع قتيلين ومصابين بقرية المنشأة، وبالانتقال تبين مقتل كل من حسن شوقي 62 عامًا، بالمعاش، وعبد الرحمن محمد 27 عامًا، حاصل على مؤهل جامعي، وإصابة 3 أفراد آخرين من عائلة “حجازي” وشخص آخر من قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية، والتي ترجع أحداثها لخصومة ثأرية بين عائلتي “حجازي” و”مدكور” منذ عدة سنوات.

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وأوضحت التحريات، أن ثلاثة أفراد من عائلة مدكور كانوا مستقلين سيارة خاصة بأحدهم اعترضوا جنازة أم القتيل الثاني وأخت القتيل الأول على بعد أمتار من مسجد القرية التى كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، وأطلقوا على الجنازة وابلا من الرصاص، ما أثار الذعر والفوضى، فأسفر الحادث عن مقتل ابن المتوفاة وشقيقها، وإصابة أربعة آخرين، ولاذ المتهمون بالفرار، وتكثف مباحث أسيوط من جهودها للقبض على المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، لبدء استماع النيابة للشهود واتخاذ الإجراءات اللازمة.