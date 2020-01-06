مزاد لبيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية 21 يناير.. تعرف على التفاصيل

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تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد لبيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية، 21 يناير الجاري، ونشرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية تفاصيل المزاد، عبر الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

مزاد لبيع سيارات وبضائع نيابات وجهات حكومية

سيارات نيابات وجهات حكومية

تشمل سيارات: بيك أب وونش وصالون ومينى باص وفان ونقل وجرار زراعي واسعاف وميكروباص وموتوسيكلات ماركات داتسون، جى ام سي، نيسان، ميتسوبيشي، ياماها، ريجاتا، نصر، هيونداي، بيجو، فورد، سي زد، روماني، دايهاتسو، شيفروليه، مرسيدس، اسبرانزا، تويوتا، هوندا، سوزوكي، فولكس، دايون، مازدا، شاهين،GM، جيب شيروكي، افيكو، سوزوكي.

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بضائع جهات حكومية

تشمل: أجهزة منزلية، بطاريات، أجهزة ومستلزمات طبية، كمبيوتر، قطع غيار سيارات، ماكينات تصوير، تكييفات، تليفون محمول.

جلسة المزاد وكراسة الشروط

تقام جلسه المزاد بقاعه النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة الثانية عشرا ظهرا، وتطلب كراسه الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى بالدقي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيها، والبيع بدون عمولة.

كما أن المعاينة أساس البيع وشراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد اولا وان تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد البطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.