شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

Advertisements

تشهد محافظة الإسكندرية موجة من الطقس غير المستقر، ورفعت شركة الصرف الصحي درجة الاستعداد القصوى، وأعلنت تواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسي بالشركة على مدار الـ24 ساعة المقبلة، بالإضافة لسيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار الساعة، لمواجهة موجة الأمطار الجديدة المنتظرة.

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد، فمن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا بمناطق متفرقة اليوم الاثنين، وفقا لتقرير مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، فأوضح التقرير احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

Advertisements

من جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة، إن هناك حالة من عدم الاستقرار بالطقس مستمرة من اليوم وحتة نهاية الأسبوع الجاري، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة بالطرق الصحراوية والطرق المكشوفة، وتوقعات بسقوط أمطار بمناطق متقرفة بشمال البلاد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والصقيع يتكون ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم”، مع الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة “DMC”، أن اليوم الإثنين يشهد موجه من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستستمر تلك الموجة حتى نهاية الأسبوع، متمثلة في انخفاض درجة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على معظم المناطق، خاصة الطرق السريعة والمكشوفة.