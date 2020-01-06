“مياه الشرب” بالقاهرة تعلن حاجتها لشغل 200 وظيفة.. إليك الشروط

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حاجتها لشغل 200 وظيفة جديدة للعمل لديها كمحصل وقارئ، ونشرت في بيان لها تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

وظائف بشركة مياه الشرب بالقاهرة

شروط التقديم

اشترطت الشركة أن يكون المتقم للوظائف المتاحة، حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات، وأن يكون مقيم في القاهرة، وأدى الخدمة العسكرية، وألا يزيد السن عن 35 سنة في أول فبراير المقبل، بالإضافة لاجتياز الاختبارات التي تجريها الشركة، والكشف الطبي الذي تقره الشركة أيضًا.

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تقديم الطلبات

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الطلبات تقدم في نادي مياه القاهرة بالوايلي خلال الفترة من 19 يناير وحتى 30 يناير في مواعيد العمل الرسمية.

الأوراق المطلوبة

وعن الأوراق المطلوبة قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيانها، إن الأوراق تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد وأصل الحالة الجنائية وصورة المؤهل وصورة شهادة الخدمة العسكرية.