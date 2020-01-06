الأرصاد: طقس سيئ حتى نهاية الأسبوع.. أمطار وصقيع

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم الاثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، فستشهد البلاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة، مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، بحسب بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة تصل لرعدية على السواحل الشمالية، وتكون متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، بداية من غدا الثلاثاء، وتمتد بعد غد الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 -4 درجات مئوية والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

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وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرين إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارًا من اليوم الاثنين، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والصقيع يتكون ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.