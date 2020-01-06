فصل التيار عن مغذيات كفر سعد وكفر سليمان بدمياط الأربعاء لأعمال الصيانة

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تشهد مدينة دمياط الأربعاء المقبل، فصل التيار الكهربائي، عن كل من مغذيات كفر سعد وكفر سليمان، لأعمال الصيانة.

وذكرت شركة كهرباء دمياط في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار عن عدد من مغذيات هندسة كفر سعد وكفر سليمان يوم الأربعاء المقبل، نظرًا لوجود أعمال صيانة وتغيير المحولات في عدد من المناطق التابعة للمركز.

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وقالت الشركة في بيانها، إن فصل التيار يأتي لتحسين الخدمة في مناطق: “العدوي وثلاجة الشرباصي والمحمدية والمهندسين” على أن يبدأ اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من الأعمال، وأهابت الشركة في البيان، بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.