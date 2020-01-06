قطار يدهس شاب في مزلقان الشيخية بجنوب قنا

Advertisements

صدم قطار شاب صباح اليوم الاثنين، بمزلقان قرية الشيخية بمركز فقط التابع لمحافظة قنا، وقال عدد من شهود العيان إن شاب لقى مصرعه أثناء عبوره المزلقان، بعد اصطدام القطار به.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قفط، جاء به مصرع شاب يدعي، “أحمد عبد الحاكم علي أحمد”، 20يبلغ من العمر عامًا، صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان الشيخية بقفط، وأوضحت تحريات النيابة، أن الشاب لم ينتظر عبور القطر، وعبر من المزلقان المغلق، فصدمه القطار ولقى مصرعه في الحال.

Advertisements

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط المركزي، وتحرر عن الواقعة المحضر القانوني، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.