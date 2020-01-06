الجيش المصري يحتل المرتبة الـ12 عالميا وفقا لتصنيف “جلوبال فاير باور”

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ذكر الموقع العسكري “جلوبال فاير باور”، والمتخصص في تصنيف أقوى جيوش العالم في عام 2019، أن الجيش المصري يحتل المركز الثاني عشر عالميًا، والأول عربيا وإفريقيا، مشير إلى أن مصر تمتلك واحدًا من أكبر الجيوش في القارة الأفريقية مع تزايد الصناعة العسكرية المحلية.

وأعدّ موقع “جلوبال فاير باور” التصنيف والذي اعتمد خلاله على 55 عاملا لتحديد مؤشر القوة لكل جيش، وأكد أنه لا يعتمد الترتيب فقط على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح، وتطور التكنولوجيا المستخدمة.

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وأوضح الموقع أن صيغة الترتيب تسمح للدول الصغيرة، إن كانت أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورًا أيضا.