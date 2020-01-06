“الدفاع عن أطفال مصر” تطالب بتفعيل عقوبة استغلال الأطفال في التسول

Advertisements

أكد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن قانون الطفل يعاقب أي شخص يستغل الأطفال في موضوع التسول، أو تحقيق مكاسب مادية من وراء الأطفال، بالسجن لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أنه من الضروري العمل على تطبيق هذا القانون بشكل سريع وعاجل.

وتابع رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، في تصريحات له، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أنه لا يوجد نص صريح في القانون المصري، لمعاقبة القائمين على تعذيب الأطفال، فالقانون المصري يتعامل مع جريمة تعذيب الأطفال على أنها واقعة ضرب بحد أقصى السجن 3 سنوات.

Advertisements

وكان البرلمان المصري طالب بإجراء تعديل لمعاقبة أي شخص يقوم بتعذيب الاطفال، لحماية الأطفال من جرائم التعذيب التي قد تحدث لهم من أي شخص.