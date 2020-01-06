عمال يعثرون على أحجار عليها نقوشات فرعونية في ميت غمر

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تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، ببلاغ الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية دنديط دائرة المركز، على أحجار مرسوم عليها نقوش تشبه الرسومات الفرعونية، بعدما عثر عمال تابعين لمشروع الصرف الصحي في قرية “دنديط” بمركز ميت غمر في الدقهلية، أمس، على أحجار كبيرة، عليها نقوش تشبه اللغة الفرعونية.

وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى مكان الحفر، وتبين أن الحفر بجوار مقابر القرية، وتبين وجود أحجار كبيرة، وعليها مخطوطات ورموز تشبه الفرعونية، من عمق حوالي 4 أمتار حتى 15 مترا.

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وقال شهود عيان، إن القرية معروف وموثق أنها تحتوي على آثار فرعونية، وبها موظفين تابعين لوزارة الآثار، جاء ذلك بعدما أوقفت أعمال الحفر ووضعت حراسة أمنية على المكان، وأخطرت منطقة آثار الدقهلية لفحص الأحجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.