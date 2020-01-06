طقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 15

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية غدا الثلاثاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري.

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وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 07 16

دمنهور 09 16

الإسكندرية 09 16

بلطيم 10 16

مطروح 10 16

السلوم 10 15

سيوة 08 14

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 10 17

رفح 09 17

رأس سدر 10 18

نخل 00 14

طابا 10 17

كاترين 00 09

الطور 08 19

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 07 21

مرسى علم 10 21

الفيوم 10 16

بني سويف 09 16

المنيا 09 17

أسيوط 07 16

سوهاج 05 16

قنا 06 18

الأقصر 06 19

أسوان 07 20

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 14 27

المدينة 08 23

الرياض 08 18

المنامة 17 22

أبو ظبي 16 25

الدوحة 16 22

الكويت 08 20

دمشق 02 13

بيروت 13 17

عمان 03 12

القدس 05 11

غزة 11 18

بغداد 06 18

مسقط 21 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 14 27

طرابلس 10 14

تونس 06 16

الجزائر 05 14

الرباط 04 17

نواكشوط 12 25