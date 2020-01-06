تفاصيل مصرع 3 وإصابة 7 في حادث تصادم بمحيط جامعة القاهرة

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شهد شارع جامعة القاهرة اليوم الاثنين حادثا مروعا، تسبب في وفاة 4 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، في حادث تصادم سيارة تابعة لهيئة النقل العام تسير عكس الاتجاه بأخرى ميكروباص أمام باب كلية الزراعة التابعة لجامعة القاهرة.

تلقى اللواء محمود عبدالرازق، مدير مرور الجيزة، بوقوع حادث تصادم أمام جامعة القاهرة، ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى محيط جامعة القاهرة، وتبين تصادم سيارة «لورى» تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الاتجاه، بسيارة ميكروباص كانت تحمل ركابًا أمام الجامعة، ووفاة 3 أشخاص بينهم سيدة، وإصابة 7 آخرين.

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تسبب الاصطدان في انقلاب الميكروباص بوسط الطريق، وتهشمه، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص في الحال، وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتقلت قيادات قسم شرطة الجيزة وإدارة المرور إلى مكان الحادث، وعزز اللواء محمود عبد الرازق الخدمات المرورية لحين رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

وفرضت قوات الشرطة بفرقة غرب الجيزة طوقًا أمنيا بمحيط موقع الحادث، والتحفظ على قائد السيارة النقل للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، لبدء التحقيقات، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث للتحقيق معهما.

وأمر اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، بإعادة فتح الطريق في محيط جامعة القاهرة بعد إغلاقه بسبب الحادث، ورفع الأوناش لآثار الحادث والسيارات المتسببة به.