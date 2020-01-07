درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7/1/2020 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية اليوم الثلاثاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلًا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وتكون خفيفة على الوجه البحري.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 07 16

دمنهور 09 16

الإسكندرية 09 16

بلطيم 10 16

مطروح 10 16

السلوم 10 15

سيوة 08 14

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 10 17

رفح 09 17

رأس سدر 10 18

نخل 00 14

طابا 10 17

كاترين 00 09

الطور 08 19

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 07 21

مرسى علم 10 21

الفيوم 10 16

بني سويف 09 16

المنيا 09 17

أسيوط 07 16

سوهاج 05 16

قنا 06 18

الأقصر 06 19

أسوان 07 20

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 14 27

المدينة 08 23

الرياض 08 18

المنامة 17 22

أبو ظبي 16 25

الدوحة 16 22

الكويت 08 20

دمشق 02 13

بيروت 13 17

عمان 03 12

القدس 05 11

غزة 11 18

بغداد 06 18

مسقط 21 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 14 27

طرابلس 10 14

تونس 06 16

الجزائر 05 14

الرباط 04 17

نواكشوط 12 25