نشرة الثلاثاء 7/1/2020.. انسياب مروري بمحاور القاهرة والجيزة

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير لعام 2020، انسيابا مروريا بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بعكس الزحام المعتاد عليه يوميا مع خروح الموظفين والعمال وأيضا طلاب المدارس والجامعات، بسبب إجازة عيد الميلاد المجيد.

واستعدت الإدارة العامة للمرور، بسيارات للإغاثة والكاميرات لمراقبة حركة السيارات تحسبا لسقوط الأمطار، والاستعداد لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، كما سجلت شاشات غرفة علميات المرور، انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية، والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور.

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وشهد شارع القصر العيني انسيابا مروريا في الساعات الأولى من الصباح، وصولا لميدان التحرير، وكوبري أكتوبر، كما ظهر الانسياب المروري بمحيط جامعة القاهرة مع الساعات الأولى للصباح، وصولا لشارع التحرير وميدان الدقي، وفي ميدان الجيزة ظهرت كثافات مرورية بسيطة، لتظهر مجددا الكثافات المرورية البسيطة ببداية كل من شارعي فيصل والهرم، كما انتظمت الحركة أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم.

وانتظمت الحركة المرورية بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان، وظهر الانسياب المروري أيضا بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، كما ظهرت الكثافات البسيطة بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى انسياب مروري للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وزحام بسيط بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وشهد الطريق الزراعي انسيابا مروريا للمتجة لمنطقة شبرا والمؤسسة، وتسير السيارات بشكل منتظم بالطريق الدائري أعلى دار السلام في الاتجاه للقادمين من الأقاليم لمحافظة القاهرة بالطريق الزراعي، وظهر الزحام البسيط في الطريق المتجه للمنيب والأوتستراد، ومنطقة التجمع الخامس، كما شهدت الحركة بالاتجاه المعاكس لتلك الطرق للمتوجه لمدينة الجيزة انتظاما في الحركة، و شهدت منطقتي البساتين وزهراء المعادي انسيابا مروريا أيضا.

كما شهد شارعي فيصل والهرم زحاما انسيابا مروريا، وصل إلى ميدان الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما شهد شارع البحر الأعظم انتظام بحركة المرور، وصولا لمنطقة الدقي وميدان الجلاء، فيما شهد محيط ميدان التحرير زحاما بسيطا في الفترة الصباحية.