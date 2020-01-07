التركيب مجانا والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي.. مميزات العداد الذكي

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ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان لها أنها انتهت من المرحلة الثانية من تركيب العدادات الذكية، بواقع 25 ألف عداد، من خلال شركات التوزيع السبع، ليصل إجمالي ما تم تركيبه حتى الآن 171 ألف عداد.

وأضافت الوزارة في بيانها أن العداد الذكي به العديد من المميزات، والتي يستعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

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مميزات العداد الذكي

من خلال العداد الذكي، يمكن للمستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على شاشة العداد، باستخدام الزر الضاغط مثل (الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات في الساعة، وأقصى حمل بالإمبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت).

ويحتوي العداد على مكانين مخصصين لتركيب شريحتي خط محمول، كما يتحمل قطاع الكهرباء تكاليف التركيب كاملة، ويضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاده “حسب الاستهلاك”، ويتيح العداد للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت، من مراكز الشحن المخصصة، أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استلاف رصيد، كما أنه يجعل المستهلك يتمتع بأسعار الشرائح نفسها.

ومن مميزات العداد الذكي أيضا، أنه يحاسب المستهلك طبقا لاستهلاكه الفعلي فقط، ويتيح إمكانية ضبطه على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، وينذر صاحبه في حالة قرب نفاد الرصيد، ويستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على شاشة العداد باستخدام الزر الضاغط، مثل (الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات في الساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق أو 12 شهرًا سابقًا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب في الوقت أو التاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت، وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد”.

وأوضحت الشركة أن العداد الذكي، يحقق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء، والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء، كما أنه يتلافى مشكلات القراءة، ويمكن للمستهلك من خلال العداد الذكي، التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.

ويتم تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء، كمرحلة أولى، حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي عدد 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي (6 أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي 50 ألف عداد، وشركة الإسكندريــة بمنطقتي (وسط الإسكندرية – برج العرب) بإجمالي 39 ألف عداد، وشركــة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي عدد 50 ألف عداد، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة (طنطا) بإجمالي عدد 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطى بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالي 28 ألف عداد.