أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الثلاثاء 7/1/2020

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الثلاثاء 7 يناير لعام 2020، بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

الطماطم: بلغ سعر كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

البصل: يتراوح سعر البصل بين 6.5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

السبانخ: يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 و5 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 8 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلوجرام القلقاس 6 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر الكيلوجرام فلفل إلى 8 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

البرتقال: وصل سعر البرتقال إلى 5 و7.5 جنيه للكيلوجرام.

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: يتراوح سعر كيلو الفراولة 10 و12 جنيهًا.

اليوسفي: وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 5 جنيهات.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7.5 جنيه.

أسعار السمك والجمبري اليوم في مصر

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم 35 جنيها.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 30 جنيهًا.

سمك السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلوجرام حسب الحجم.